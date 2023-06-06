Винокур награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Винокур

Президент России Владимир Путин наградил артиста и певца Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, следует из текста документа опубликованного на портале правовой информации. Артист получил государственную награду за большой вклад в развитие культуры, отмечается в документе.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени Винокура Владимира Натановича — артиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства, — говорится в документе.

Орден «За заслуги перед Отечеством» всего имеет четыре степени, первая является самой высшей. Первая и вторая степени имеют знак и звезду, а третья и четвертая степени — только знак.

Ранее Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина конструктора Андрея Чукавина орденом Александра Невского. Госнаграда была выдана за большой вклад в укрепление обороноспособности страны.

До этого, в апреле, президент подписал указ о награждении президента МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В тексте документа Доронину благодарят за многолетнюю плодотворную деятельность.