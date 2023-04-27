Путин наградил Доронину орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении президента МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В тексте документа Доронину благодарят за многолетнюю плодотворную деятельность.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом за заслуги в культуре и искусстве Доронину Татьяну Васильевну — президента федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московский Художественный академический театр имени М. Горького», — говорится в тексте указа.

Актриса и режиссер Татьяна Доронина снималась в фильмах «Три тополя на Плющихе», «Мачеха», «Валентин и Валентина» и других. В 1981 году она была удостоена звания народной артистки СССР.

В конце 2022 года Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги в культуре и искусстве» композитора Алексея Рыбникова. Народный артист РФ известен широкой публике как автор рок-опер «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», которые были поставлены Марком Захаровым на сцене «Ленкома».