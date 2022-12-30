Путин наградил орденом автора оперы «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алексей Рыбников

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги в культуре и искусстве» композитора Алексея Рыбникова. Народный артист РФ известен широкой публике как автор рок-опер «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», которые были поставлены Марком Захаровым на сцене «Ленкома».

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <...> Рыбникова Алексея Львовича, художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова», — говорится в документе.

Рыбников известен широкому зрителю как автор музыки к фильмам «Вам и не снилось», «Тот самый Мюнхгаузен», «Приключения Буратино», «Остров сокровищ», «Через тернии к звездам».

Композитор написал симфонические и хоровые произведения. Летом 2020 года Рыбникову исполнилось 75 лет. Тогда он рассказал, что работает над музыкальной драмой «Война и мир».

Ранее сообщалось, что композитор Алексей Рыбников, известный как автор музыки к культовой рок-опере «Юнона и Авось», рассказал, как в своё время едва не лишился дочери Анны. Девушка однажды попала под влияние неких людей, которые вовлекли её в опасную секту.