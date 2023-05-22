Путин наградил орденом разработчика снайперской винтовки Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина орденом Александра Невского

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Президент России Владимир Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина конструктора Андрея Чукавина орденом Александра Невского, сообщается на сайте концерна «Калашников». Награда вручена за большой вклад в укрепление обороноспособности страны.

Указом президента России Владимира Путина начальник конструкторского бюро снайперского оружия АО «Концерн „Калашников“» Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны, создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу, — сообщили в концерне.

Разработка винтовки началась в 2016 году, в 2023 году она успешно прошла государственные испытания и встала на серийное производство. Оружие считается преемником снайперской винтовки Драгунова, которая стоит на вооружении последние 60 лет.

Ранее стало известно, что оружейная компания Lobaev Arms за время проведения спецоперации на Украине облегчила и унифицировала конструкцию дальнобойных винтовок «Возмездие» и «Севастополь». Сверхдальнобойная винтовка «Севастополь» максимально эффективно бьет на дальность 2,4 км, контрснайперская винтовка «Возмездие» — на 1,8 км.