Вильфанд рассказал, какая погода будет во Владивостоке во время ВЭФ Вильфанд рассказал, что во Владивостоке во время ВЭФ будет теплая сухая погода

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Владивосток

Дни с 10 по 13 сентября, когда во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ), будут теплыми и без осадков, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, такая же теплая и сухая погода ожидается и в Хабаровском крае, особенно благоприятной она будет на юге региона.

Ночные температуры будут довольно высокие — 15-17 градусов, а дневные установятся в диапазоне от 20 до 23 градусов. Каких-либо циклонических образований, которые осаждали регион и приводили к очень печальным и сложным последствиям в августе, не прогнозируется. В общем, комфортная погода для работы, — подчеркнул Вильфанд.

Ранее первый вице-губернатор — председатель правительства края Вера Щербина сообщила, что ущерб, нанесенный региону тайфуном, бушевавшем в августе, оценивается приблизительно в 10 млрд рублей. Она отметила, что точный размер ущерба должны установить оценочные комиссии, при этом выплаты пострадавшим людям уже начались.

Дожди в Приморье не прекращались практически на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Осадки нанесли урон сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, а также социальным объектам. Всего наводнение повредило более 5,6 тысячи домов, из зон бедствия эвакуировали 7,6 тысячи человек.