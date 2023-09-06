В Приморье оценили ущерб от тайфуна Ущерб от тайфуна в Приморье оценили в 10 млрд рублей

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Ущерб, нанесенный Приморскому краю в результате вызвавшего подтопления тайфуна, оценивается приблизительно в 10 млрд рублей, сообщила первый вице-губернатор — председатель правительства края Вера Щербина, ее слова приводит ТАСС. Чиновник отметила, что точный размер ущерба должны установить оценочные комиссии, при этом выплаты пострадавшим людям уже начались.

По предварительной оценке, уже порядка 10 млрд [рублей] ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфуна, — сказала Щербина.

Она также отметила, что на выплаты населению, по предварительным данным, пойдет около 2 млрд рублей, однако эти данные пока нельзя считать точными и окончательными, поскольку еще не везде сошла вода и далеко не все дома и конструкции обследованы. По словам вице-губернатора, гражданам выплачивают от 10 до 50 тысяч рублей, если пострадало имущество, и по 100 тысяч рублей, если было утрачено жилье.

Дожди в Приморье не прекращались практически на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Осадки нанесли урон сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, а также социальным объектам. Всего наводнение повредило более 5,6 тысячи домов, из зон бедствия эвакуировали 7,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в результате сильных осадков в Приморском крае прорвало Пуциловскую дамбу на Малоказаченском водохранилище вблизи Уссурийска. Четыре из шести бетонных пролетов дамбы рухнули, не выдержав давления. Хотя тайфун бушевал в регионе в середине месяца, 29 августа после сильного ливня наводнение захлестнуло Приморье с новой силой. Десятки населенных пунктов оказались отрезаны от автомобильного сообщения.