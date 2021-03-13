Вильфанд призвал не бояться глобального потепления

https://static.news.ru/photo/e4b322dc-848d-11eb-92ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о текущей климатической ситуации на планете и на её перспективы. Он отметил, что глобальное потепление неизбежно, но бояться его не стоит.

По словам Вильфанда, основное влияние на состояние климата оказывает антропогенный фактор, и в меньшей степени — природный. Это ведёт к потеплению, и других вариантов быть не может.

Природные факторы все меньше влияют на изменение климата. И прорабатываются разные сценарии — концентрация парниковых газов будет увеличиваться немного или значительно. Но если даже предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, специальные фильтры, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть потепление неизбежно, — приводит слова специалиста «Российская газета».

Однако Вильфанд замечает, что никаких причин бояться глобального потепления на данный момент нет. Он обращает внимание: до конца тысячелетия едва ли станет настолько тепло, что зима в Северном полушарии будет длиться лишь два месяца.

В частности, нынешняя зима оказалась аномально холодной. Как ранее заявлял Вильфанд, ушедшая зима стала для жителей России настоящим испытанием. Средняя температура была ниже нормы на 2–4 градуса, а многие регионы столкнулись ещё и с сильнейшими снегопадами, писал NEWS.ru.