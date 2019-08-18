https://static.news.ru/photo/7ccf541e-c1b7-11e9-bc62-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/DimanOperator

Видеоролик из Самары, в котором житель многоэтажного дома использует необычный лифт, набирает популярность в Интернете. Мужчина нажимает на кнопки домофона, а потом сам подъезд поднимается на нужный этаж, и в итоге человек заходит в свою квартиру буквально через окно.

За неделю видео, созданное 3D-аниматором из Самары Дмитрием Катаевым, набрало более 110 тысяч просмотров, передаёт телеканал « 360 ».

Мастер по спецэффектам занимается компьютерной графикой около 20 лет, а развлекательные ролики создаёт с 2014 года. Видео с лифтом-подъездом специалист по 3D-анимации создал за несколько недель. В нём присутствует подъезд, который Катаев видит из своего окна.

Как писал News.ru, ранее уличный художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, сообщил, что вернётся в Екатеринбург в августе, чтобы восстановить граффити с крестом, которое пытались уничтожить местные власти.