Ветеринары долетели до посёлка Диксон, чтобы помочь белому медведю

Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Ветеринарам удалось долететь до поселка Диксон, где белому мишке срочно требовалась медицинская помощь. Медики сейчас ищут медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, поиски проводятся с вертолета, сообщает Telegram-канал SHOT.

По сведениям местных жителей, медведь чувствовал себя очень плохо. Ему срочно требовалась помощь, однако ветеринары застряли в Норильске из-за сложной погоды и долгое время не могли вылететь на место.

Ранее стало известно, что как только медики найдут мишку, его сразу же усыпят. Ему окажут всю необходимую помощь и отправят животное в естественную среду обитания. Ранее для мишки уже сделали специальную клетку для транспортировки.

Кроме того, для животного собрали три мешка рыбы, чтобы медведь смог восстанавливать силы, пока не сможет охотиться.