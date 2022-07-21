Московские специалисты вылетели в Диксон для спасения белого медведя

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Московские ветеринары прилетели в Сибирь, чтобы спасти белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, сообщает Telegram-канал «112». Главврач Московского зоопарка прибыл в Норильск со всеми необходимыми медикаментами. Сейчас добраться до посёлка Диксон не позволяют погодные условия.

Как только врачи прибудут на место, медведя сразу же усыпят. Ему окажут всю необходимую помощь и отправят животное в естественную среду обитания. Ранее для мишки уже сделали специальную клетку для транспортировки.

Кроме того, для животного собрали три мешка рыбы, чтобы медведь смог восстанавливать силы, пока не сможет охотиться. Специалисты выдвинутся на остров, как только позволит погода.

Ранее председатель Совета депутатов городского поселения Диксон Александр Сергеев возмутился вниманием всей России к судьбе белого медведя с застрявшей банкой в пасти на фоне, по его словам, полностью отсутствующей медицины в населенном пункте. Он подчеркнул, что в населенном пункте проживают свыше 300 человек, в том числе дети, без медсестры, врача, современных томографа, лаборатории и аппарата УЗИ.