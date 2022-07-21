«Люди брошены»: в Диксоне возмутились вниманием к судьбе медведя Глава совета депутатов Диксона заявил, что в поселке нет ни одного врача

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Председатель Совета депутатов городского поселения Диксон Александр Сергеев в разговоре с NEWS.ru возмутился вниманием всей России к судьбе белого медведя с застрявшей банкой в пасти на фоне, по его словам, полностью отсутствующей медицины в населенном пункте. Он подчеркнул, что «здесь живут свыше 300 человек, в том числе дети», без медсестры, врача, современных томографа, лаборатории и аппарата УЗИ.

Удивляет внимание прессы к ситуации с медведем. Наверно, из-за поста [главы Росприроднадзора] Светланы Радионовой в Telegram. Почему-то никто из ваших коллег не озаботился тем, что в Диксоне сейчас отсутствуют медработники — ни медсестры, ни врача, вообще никого, а здесь живет свыше 300 человек, в том числе дети, а медицины нет от слова «совсем», а отремонтированная амбулатория стоит закрытая. Никто не позвонил, не спросил, как люди живут, как дети растут. Вот три дня звонят по поводу медведя. Медсестра, которая работала у нас на протяжении года, сейчас в отпуске, а до другого населенного пункта, где есть медицина, 700 км, чтоб вы понимали, — отметил Сергеев.

Депутат также заявил, что о данной проблеме знают и власти Таймырского Долгано-Ненецкого района, и в Министерстве здравоохранения Красноярского края, «только никто ничего не делает, чтобы в Диксоне медицина появилась, люди фактически брошены на произвол судьбы».

Амбулаторию отремонтировали, но ее оснащение... есть вполне себе современные клизма с градусником. Современного томографа нет, аппарата УЗИ нет, лаборатории нет, перечислять, чего нет, можно долго. И это не кабинет, это целый этаж жилого пятиэтажного здания. В принципе, его можно оснастить всем необходимым. Никто этого не делает, — рассказал Сергеев.

Говоря про медведя, он добавил, что банка не позволяет зверю есть и пить. Он отметил, что животное из-за происшествия ослабло, а ветеринары пока не могут прилететь из Норильска из-за неблагоприятных погодных условий — тумана и облачности. Специалистов направили в регион из Москвы после того, как отчаявшееся животное пришло за помощью к людям.

В Росприроднадзоре предположили, что медведь мог найти консервную банку на свалке. Там сообщили, что в 1990-е годы, когда люди покидали Арктику, а на предприятиях прекращалась работа, весь мусор оставили гнить и дикие животные теперь живут в окружении опасных отходов. Сейчас правительство занялось решением проблемы, но на очищение природы уйдет несколько лет.