Раскрыто состояние медведя в Диксоне, у которого в пасти застряла банка В Диксоне заявили, что белый медведь из-за застрявшей в пасти банки не может пить и есть

Фото: Росприроднадзор

Застрявшая в пасти банка не позволяет белому медведю из Диксона есть и пить, рассказал NEWS.ru председатель Совета депутатов городского поселения Диксон Александр Сергеев. Он отметил, что косолапый из-за происшествия ослаб, а ветеринары пока не могут прилететь из Норильска из-за неблагоприятных погодных условий — тумана и облачности.

К сожалению, у нас погода нелетная: туман, облачность, не для вертолета. По прогнозу к вечеру улучшится. От Норильска до нас лететь, если на вертолете — 2,5–4 часа, на самолете полтора часа. Мы периодически присматриваем за медведем, что он находится на одном месте, и все. Медведь ослаблен, не ест, не пьет. Мы находимся в Арктике, здесь белые медведи живут, это их дом. Они подходят к [поселению] почти всегда в той или иной степени, мы их видим каждый день. Но не каждый день белый медведь банку себе на язык цепляет. Мы ждем ветеринаров, никто не рискует самостоятельно снять банку, — отметил Сергеев.

Ранее стало известно, что операция по спасению белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, откладывается, пишет Telegram-канал «Подъем». Сообщается, что московские ветеринары не могут вылететь из Норильска в Диксон из-за сильного ветра и дождя.

Между тем в Росприроднадзоре предположили, что медведь мог найти консервную банку на свалке. Там сообщили, что в 1990-е годы, когда люди покидали Арктику, а на предприятиях прекращалась работа, весь мусор оставили гнить, и дикие животные теперь живут в окружении опасных отходов, которые остались от человека. Сейчас правительство занялось решением проблемы, но на очищение природы уйдет несколько лет.

Ранее сообщалось, что краснокнижный белый медведь решил полакомиться сгущенкой прямо из банки, но жестянка застряла у него в пасти. Отчаявшееся животное пришло за помощью к людям в поселок Диксон, на помощь ему отправлены московские ветеринары.