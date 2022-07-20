В Красноярске белый медведь оказался в западне из-за любви к сгущенке Московские ветеринары отправятся на помощь красноярскому медведю, у которого во рту застряла банка из-под сгущенки

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В Красноярском крае краснокнижный белый медведь решил полакомиться сгущенкой прямо из банки, но расстаться с жестянкой уже не смог, так как она застряла у него в пасти, сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Отчаявшееся животное пришло за помощью к людям в поселок Диксон, отметила она. Молодой медведь находится на грани смерти, поэтому вызволять его из западни отправятся московские ветеринары.

Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение, — написала Радионова.

Глава Росприроднадзора пообещала сделать все возможное, чтобы спасти обессиленного медведя.

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