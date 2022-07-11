Медведь разгромил дом в бурятском посёлке

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Медведь разгромил дом в посёлке Душкачан в Северо-Байкальском районе Бурятии, передаёт «МК в Бурятии». Хищник убил 20 кур, сломал ульи и забор, о животном уже сообщили oxoтникaм и в Бypпpиpoднaдзop. Местных жителей предупредили об опасности в районной группе в мессенджере.

Зeмляки, бyдьтe бдитeльны и ocтopoжны! Bo избeжaниe вcтpeчи co звepeм избeгaйтe пpoгyлoк в тёмнoe вpeмя cyтoк, — посоветовали жителям посёлка.

Причём в Душкачан медведь наведывается не впервые, но его последнее появление серьёзно напугало местных жителей.

Также сообщается, что хищник устроил беспорядок на мусорной площадке в Забайкальском национальном парке. В Telegram-канале ФГБУ «Заповедное подлеморье» опубликовали пост о том, как голодный медведь расправился с контейнерной площадкой: «Металл рвёт и мнёт, как бумагу».

Жительница Красноярского края Таисия ранее рассказала, как отогнала вышедшего к ней медвежонка, накричав на него и несколько раз ударив. Она объяснила, что не стала убегать, так как этого делать нельзя. Самого медвежонка, полутора лет от роду, женщина сравнила с большим ребёнком, который тянулся к ней поиграть. По размерам он сравним с крупным алабаем и имеет двухсантиметровые когти, отметила Таисия.