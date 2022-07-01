Впервые замеченный на Куршской косе атлантический морж уплыл в море

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Атлантический морж, впервые обнаруженный на Куршской косе инспекторами национального парка, уплыл в Балтийское море, сообщила пресс-служба нацпарка, передаёт «Интерфакс». Моржа заметили на морском побережье накануне.

Если кто-то увидит ее на другом участке нашего побережья, просим немедленно нам сообщить, — говорится в пресс-релизе.

Привычное место обитания атлантического моржа - Баренцево море, значительные путешествия эти животные предпринимают редко.

Сотрудники нацпарка постарались выполнить все рекомендации специалистов по морским млекопитающим Московского и Калининградского зоопарков. Около моржа построили навес, но он им не воспользовался. Также животное поливали пресной водой, огородили и охраняли. Волонтёры привезли рыбу и мидии, поскольку, по оценке ученых, морж был истощен. Однако животное отказалось от пищи.