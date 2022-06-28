Сочинские грибники нашли истощённых верблюдов в закрытом сафари-парке

Фото: DeeDee DeGelia & Brent Winebren/moodboard/Global Look Press

Сочинские грибники наткнулись на истощённых верблюдов в закрытом сафари-парке, сообщает «360». У животных не было поилок и кормушек, они стояли у ограды и пытались дотянуться до чего-нибудь съедобного, сообщила нашедшая их местная жительница.

Мы живём рядом. Вчера собрались на рыбалку. Территорию перекрыли, мы пошли в обход и наткнулись на это. Несчастные создания пытались последний листик с дерева ухватить за оградой. Они с землёй прямо траву ели. Ветку им протянули, они съели прямо с корой, — рассказала женщина.

Она добавила, что её подруге, продающей парку корм, сотрудники ситуацию объяснили так: верблюды не могут восстановиться после холодной зимы. Собеседница издания возразила, что это бред, животных можно было привязать у пруда на траве, но «никому ничего не надо».

Она также пересказала слухи, что сафари-парк построен незаконно и этот вопрос решается в суде.

Сейчас верблюдов на месте уже нет, а сотрудники никого в парк не пускают, сообщила женщина.

Жительница Красноярского края ранее отогнала вышедшего к ней медвежонка, накричав на него и несколько раз ударив. О появлении животного её предупредил велосипедист. Он вспугнул хищника и уехал, а тот заинтересовался женщиной.