Операция по спасению белого медведя в Диксоне откладывается

Фото: Роспотребнадзор

Истощенный белый медведь обнаружен у поселка Диксон в Красноярском крае

Операция по спасению белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, откладывается, пишет Telegram-канал «Подъем». Сообщается, что московские ветеринары не могут вылететь из Норильска в Диксон из-за сильного ветра и дождя.

Между тем в Росприроднадзоре предположили, что медведь мог найти консервную банку на свалке. Там сообщили, что в 1990е годы, когда люди покидали Арктику, а на предприятиях прекращалась работа, весь мусор оставили гнить, и дикие животные теперь живут в окружении опасных отходов, которые остались от человека. Сейчас правительство занялось решением проблемы, но на очищение природы уйдет несколько лет.

Как рассказал РЕН ТВ участник поисков животного, медведь тяжело переносит ситуацию и больше не подходит к людям. Его нашли в шести-семи километрах от аэропорта.

Ранее сообщалось, что краснокнижный белый медведь решил полакомиться сгущенкой прямо из банки, но жестянка застряла у него в пасти. Отчаявшееся животное пришло за помощью к людям в поселок Диксон, на помощь ему отправлены московские ветеринары.