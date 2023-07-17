Ветеринар раскрыл способы защиты кошек от жары Ветеринар Пушилин посоветовал смачивать морды кошкам мокрым полотенцем в жару

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Чтобы защитить котов и кошек в жару, следует смачивать морду, подушечки лап и живот питомца прохладным мокрым полотенцем, посоветовал руководитель группы ветеринарных врачей Иван Пушилин. В разговоре с aif.ru специалист уточнил, что при перегреве животное нельзя обливать холодной водой. Рекомендуется напоить домашнего любимца, а если состояние кошки не улучшается несколько дней, важно обратиться к ветеринару.

Чтобы помочь любимому пушистику оправиться от избыточного тепла, смочите морду, подушечки лап и живот питомца влажным прохладным полотенцем; обеспечьте приток свежего воздуха; предложите воды или даже попробуйте напоить любимца через шприц, — пояснил специалист.

Он уточнил, что, когда котам жарко, они становятся пассивными, избегают подвижных игр, отказываются от еды, не реагируют на призывы, часто дышат, дрожат, а нос питомца при этом становится сухим и горячим. Ветеринар советует на время жары заменить сухой корм влажным. Кроме того, чтобы домашний любимец не получил тепловой удар, следует открывать окна, использовать кондиционер, регулярно обновлять воду в поилке, чаще вычесывать подшерсток и не допускать нагрева помещения. При этом стричь животное без необходимости не стоит: шерсть защищает кожные покровы кошек от сухости, обгорания и сквозняков.

Еще одну опасность для питомцев летом представляют паразиты: блохи, клещи и комары. Если хозяин отпускает кошку на прогулки, рекомендуется обрабатывать кожный покров защитным средством. Также важно проводить антигельминтную обработку и ежегодно вакцинировать питомца. Внимательно нужно относиться и к тем питомцам, которые не выходят на улицу: существует риск принести яйца паразитов и клещей на обуви и одежде домой, предупредил ветеринар. Пушилин уточнил, что стоит регулярно осматривать домашнего любимца и обращать внимание на язвочки, расчесы, ссадины, беспокойство, проблемы со сном и беспричинное мяуканье.

Ветеринар Маргарита Наумова ранее заявила, что кошки и собаки плохо переносят жару. Она призвала свести к минимуму тренировки и активные прогулки, игры с кошками и собаками, так как в жару питомцы быстрее устают.