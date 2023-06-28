Ветеринар рассказала, как помочь кошкам и собакам пережить жару Ветеринар Наумова: перенести жару кошкам и собакам помогут обильное питье и вентилятор

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Домашние животные — кошки и собаки — легче переносят летнюю жару, если обеспечить их обильным питьем или купить вентилятор, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. Она также посоветовала чаще проветривать помещение, где в этот момент находятся питомцы.

Домашние животные — кошки и собаки — не очень хорошо переносят жару. Обеспечьте им обильное питье, но вода должна быть свежей и чистой, желательно расставить миски по всей квартире. Можно добавить лед, чтобы охладить жидкость. Можно поставить вентилятор в комнату. Следите за воздухообменом, чаще проветривайте. Берегите собак от солнца, не оставляйте пса на солнцепеке дольше 10–15 минут, — подчеркнула Наумова.

Эксперт также призвала свести к минимуму тренировки и активные прогулки, игры с кошками и собаками, так как в жару питомцы быстрее устают. Ветеринар добавила, что не стоит брить животных налысо — это не поможет четвероногим легче перенести зной.

Не стоит в жаркие дни брить собаку налысо — это ошибочное мнение, что чем короче шерсть, тем прохладнее. Всё наоборот, шерсть собаки зимой сохраняет тепло, а летом оберегает от перегревания. Благодаря шерсти собаки сохраняется правильный температурный режим тела. В жару собаке не нужны дополнительные тренировки, она может уставать быстрее в жаркую погоду. Ограничьте тренировки до минимума, — подытожила Наумова.

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