Названы преимущества дворовых котят над «чистокровными» Ветеринар Галкин: дворовые котята меньше «чистокровных» подвержены генетическим заболеваниям

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Преимущество дворовых котят над «чистокровными» в том, что детеныши уличных четвероногих меньше подвержены генетическим заболеваниям, так как появились на свет «естественным путем», а не в результате намеренного скрещивания, рассказал ветеринар Богдан Галкин. Эксперт отметил, что «породистые» качества питомцев, по сути, являются мутациями, повышающими риск развития наследственных проблем со здоровьем.

Все породные качества закреплены искусственно, это мутации по сути. Из-за них кошки приобрели множество генетических заболеваний. Беспородные ничуть не хуже. Возможно, не такие симпатичные, но если вы не разводите породу и не ходите на выставки, а в первую очередь выбираете друга, то взять котенка с улицы или из приюта — отличная идея. Риск генетических заболеваний у дворняжек из-за отсутствия искусственного скрещивания стремится к нулю, — добавил Галкин.

Ветеринар подчеркнул, что уличные кошки требуют меньше ухода, так как более приспособлены к жизни, они реже страдают от отитов и проблем с суставами. По его словам, в отличие от вислоухих и плоскомордых пород, за дыханием дворовых питомцев не нужно следить, не надо делать операции по расширению носовых ходов.

Таких примеров много. В приюте вам отдадут уже вакцинированное животное, которое остается только помыть и еще раз обработать от паразитов. На улице в суровых условиях, если вы видите, что котенок, например, сопливится и у него почти не открываются глаза, не бойтесь попробовать спасти и продлить эту жизнь. Даря тепло и ласку, вы получите ее в ответ, — подытожил Галкин.

Ранее кинолог Владимир Голубев порекомендовал больше времени проводить с питомцем, чтобы тот получал положительные эмоции. Это может повлиять на продолжительность жизни собаки. Специалист также посоветовал чаще гулять с животным и обучать командам.