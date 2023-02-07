Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке Кинолог Голубев посоветовал для продления жизни собаки обучать ее командам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы продлить жизнь собаке, следует обучать ее новым командам и покупать так называемые умные игрушки, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Кинолог отметил в разговоре с РИАМО, что поддержат активность мозга и увеличат продолжительность жизни домашнего любимца и полноценные прогулки, правильно составленный рацион питания.

Не забывайте про умные игрушки и разучивание команд. Если мозг животного будет продолжать трудиться, это поможет ему жить дольше. Покупайте питомцу новые игрушки, ходите на прогулки, разучивая новые команды или повторяйте старые, — объяснил Голубев.

Необходимо внимательно подходить к питанию собаки — рацион должен быть сбалансирован и содержать все необходимые элементы для здоровья любимца, по словам кинолога. Кроме того, питомца обязательно нужно регулярно водить к ветеринару, чтобы выявлять болезни на первоначальном этапе. Показывать собаку специалисту Голубев рекомендует не менее одного раза в год, а взрослого питомца — минимум два раза в год.

Кинолог порекомендовал уделять должное внимание собаке. Тогда питомец будет счастлив, а эмоциональная связь с хозяином положительно повлияет на его продолжительность жизни.

Конечно, глобально мы не всегда можем что-то изменить, но в наших руках сделать так, чтобы любимый пес как можно дольше находился рядом и жил свою счастливую жизнь, — заключил Голубев.

Пес Боби из Португалии ранее попал в Книгу рекордов Гиннесса — он был признан старейшей собакой в мире. Хозяева Боби считают, что на продолжительность жизни благоприятно влияет близость с природой, хорошее питание и спокойная обстановка дома.