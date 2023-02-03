30-летний пес Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса Daily Mail: 30-летний пес Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Книга рекордов Гиннесса

Португальский пес Боби попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака в истории

Пес Боби, живущий в Португалии, попал в Книгу рекордов Гиннесса – он был признан самой старой собакой в мире, передает Daily Mail. Рекорд зафиксировали 1 февраля, когда питомцу было 30 лет и 267 дней. Несмотря на возраст, Боби продолжает активно играть с четырьмя домашними котами.

Мы очень счастливы и благодарны жизни за то, что спустя 30 лет Боби все еще с нами, - рассказали хозяева пса.

Владельцы также рассказали, что Боби очень любит есть и предпочитает тоже самое, что едят и они сами. Чтобы не навредить псу, предварительно еду замачивают в воде, убирая все приправы. Хозяева считают, что Боби стал долгожителем среди собак благодаря тому, что всю жизнь провел в пригороде, рядом с природой и в спокойной обстановке.

Возраст Боби был подтвержден базой данных домашних животных, утвержденной правительством Португалии, SIAC и управляемой Национальным союзом ветеринаров. Владельцы собаки надеются, что Боби еще успеет стать отцом щенков, оставив после себя новое поколение.

Ранее испанка Мария Бруна Морейра попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый из нынеживущих людей. В марте ей исполнилось 116 лет. Морейра получила титул главного долгожителя после смерти 118-летней монахини из Франции Люсиль Рандон 17 января 2023 года.