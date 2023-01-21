Назван возраст нового старейшего человека планеты Новым старейшим человеком планеты стала 115-летняя испанка Мария Бруна Морейра

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Самым старым из ныне живущих человеком на земле стала испанка Мария Бруна Морейра, которой в марте исполнится 116 лет, об этом сообщила Книга рекордов Гиннесса. Она заняла титул главного долгожителя после смерти 118-летней монахини из Франции Люсиль Рандон 17 января.

Морейра родилась в марте 1907 года в Сан-Франциско в испанской семье, которая годом ранее эмигрировала в Соединенные Штаты. Когда девочке исполнилось восемь лет, семья вернулась в Испанию, в разгар Первой мировой войны. Ее отец не пережил эту поездку — он скончался от туберкулеза. Сама девочка в тот день лишилась слуха на одно ухо после игры с братьями.

Помимо двух мировых войн и гражданской войны в Испании, женщина застала и эпидемию коронавируса. Она призналась, что подхватила инфекцию в 2020 году, однако сумела побороть заболевание. Морейра объяснил это удачей и хорошей генетикой.

Последние 22 года женщина проживает в доме престарелых Residència Santa María del Tura.

Ранее доктор медицинских наук, врач-гериатр Юрий Конев заявил, что продолжительность жизни каждого человека определяется в первую очередь генетической предрасположенностью. Он объяснил, что отдельного гена старения не существует и повлиять на генетическую предрасположенность невозможно. При этом Конев отмечает, что генетическая предрасположенность имеет гендерную выраженность. Врач пояснил, что если в роду были долгожители женского пола, то и вероятность прожить дольше появляется у женщин следующих поколений в этой семье.