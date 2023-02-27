Ветеринар объяснил, почему кошки внезапно начинают забиваться в угол Ветеринар Галкин: коты могут забиваться в угол из-за стресса

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Если кот или кошка стали уединяться в укромных местах и убегать от хозяина, это первый признак того, что животное испытывает стресс, рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. По его словам, это может произойти на фоне появления в доме нового питомца или человека. Специалист отметил, что кошачьи по своей натуре ценят свое личное пространство и любят проводить время в одиночестве.

Кошки заставляют своих хозяев понервничать если резко меняют свое поведение, начинают уединяться в укромных местах или убегать от хозяина. Домашние кошки — социальные животные, но некоторые в зависимости от своего характера и социализации любят проводить много времени в одиночестве и ценят личное пространство. Поэтому при появлении нового питомца, члена семьи или резкой жажды внимания с вашей стороны не стоит удивляться, что маленький квартирный хищник показывает свое недовольство, играя в прятки, — отметил ветеринар.

В случае если никаких стрессовых факторов нет и в повседневной жизни ничего не поменялось, а кошка начала прятаться, это может указывать на плохое самочувствие питомца, утверждает Галкин. По его словам, питомец может начать прятаться в укромных местах с целью привлечь к себе внимание и показать, что его что-то беспокоит. Ветеринар уточнил, что речь может идти как о вирусных заболеваниях и отравлениях, так и о физиологических изменениях, которые для четвероногих в порядке вещей.

Когда питомец начинает плохо себя чувствовать, может подниматься температура и появляется слабость. Это могут быть симптомы вирусных заболеваний, отравления, острой болезненности каких-либо органов, светобоязни при поражении глаз. В таком случае следует обратиться к ветеринарному врачу. Физиологические состояния, вызванные действием гормонов, такие как течка и беременность, могут вызывать изменения в поведении, и в таком случае это считается нормой, — подчеркнул специалист.

Ранее Галкин рассказал, что если кошка внезапно стала отказываться от еды, хозяину необходимо выяснить причину, поскольку длительное голодание пагубно влияет на здоровье животного. Эксперт отметил, что питомец мог испытать сильный стресс, отравиться бытовой химией либо заразиться глистами.