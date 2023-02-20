Если кошка внезапно начинает отказываться от еды, необходимо обязательно выяснить причину, длительное голодание пагубно влияет на здоровье животного, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Эксперт отметил, что питомец мог испытать сильный стресс, отравиться бытовой химией, либо заразиться глистами.
Особенно негативно длительное голодание вредит печени животного. Самыми распространенными причинами являются стресс, смена корма, заражение глистами и отравление бытовой химией, кишечная непроходимость, связанная с проглатыванием инородного предмета или большого количества шерсти. Еще одной причиной является состояние здоровья: болезненность ротовой полости может сопровождаться слюноотделением, неприятным запахом изо рта и покраснением десен. Заболевания желудочно-кишечного тракта сопровождаются болезненностью живота, рвотой и нарушением стула, — подчеркнул Галкин.
По его словам, кошка отказывается от еды на фоне вирусных заболеваний: она становится вялой, практически исчезает аппетит, наблюдаются выделения из глаз и носа, чихание, кашель. Ветеринар добавил, что «голодовку» провоцируют проблемы с внутренними органами, проявляющиеся рвотой, нарушением стула и дистрофией.
Если вы заметили какие-либо из этих признаков, необходимо незамедлительно обратится к ветеринарному врачу, который может направить вас на дополнительные исследования (Общий клинический и биохимический анализ крови, УЗИ и другие) и точно поставит диагноз и назначит корректное лечение. Главное вовремя заметить изменения в поведении питомца и обратится к специалисту, так вылечить кошку будет гораздо быстрее и проще, — подытожил Галкин.