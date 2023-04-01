Кошки очень часто простужаются, недуг проявляется вялым поведением питомца, кашлем и чиханием четвероногого, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Эксперт добавил, что причиной заболевания становятся повышенная влажность в доме и сквозняки.
Простуда у кошек встречается очень часто. Причиной являются сквозняки и высокая влажность в доме, ослабленный иммунитет, плохое кормление и инфекции. Из симптомов выделяют вялое состояние, отказ от еды, выделения из носа и глаз, чихание и кашель. Это общие симптомы, которые могут указывать на множество заболеваний, поэтому обязательно стоит показать питомца врачу, — отметил Галкин.
Собеседник подчеркнул, что кошки тяжелее всего переносят вирусные инфекции, поэтому при подозрении на заражение необходимо как можно быстрее посетить ветеринарную клинику.
Чем раньше хозяин обратиться к ветеринару, тем легче будет лечение, иногда это занимает несколько месяцев, серьезно расходуя внутренние ресурсы организма кошки. В профилактику входят обработки от паразитов и ежегодная вакцинация животного, сбалансированное полнорационное кормление и защита кошки от сквозняка и плохой погоды, — подытожил Галкин.