Ветеринар назвал симптомы простуды у кошек Ветеринар Галкин: простуженная кошка начинает отказываться от еды, чихать и кашлять

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Кошки очень часто простужаются, недуг проявляется вялым поведением питомца, кашлем и чиханием четвероногого, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Эксперт добавил, что причиной заболевания становятся повышенная влажность в доме и сквозняки.

Простуда у кошек встречается очень часто. Причиной являются сквозняки и высокая влажность в доме, ослабленный иммунитет, плохое кормление и инфекции. Из симптомов выделяют вялое состояние, отказ от еды, выделения из носа и глаз, чихание и кашель. Это общие симптомы, которые могут указывать на множество заболеваний, поэтому обязательно стоит показать питомца врачу, — отметил Галкин.

Собеседник подчеркнул, что кошки тяжелее всего переносят вирусные инфекции, поэтому при подозрении на заражение необходимо как можно быстрее посетить ветеринарную клинику.