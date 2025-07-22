Ветеринар рассказал, как правильно гулять с собакой в непогоду Ветеринар Шеляков: в дождливую погоду нужно сокращать время выгула собак

В дождливую погоду стоит ограничить выгул собак на улице, сообщил врач-ветеринар Михаил Шеляков в беседе с LIFE.ru. Он добавил, что мокрая шерсть теряет теплоизоляционные свойства, особенно при ветре, что может привести к переохлаждению.

Сократить время прогулок, не допускать намокания. Можно использовать дождевички, пледики и так далее, чтобы можно было собачку обтереть, ботиночки и прочую атрибутику. Да, это хлопотно, может быть, одевать собачку, но это для ее здоровья, — сообщил он.

По словам ветеринара, отказываться от выгула собак не стоит, поскольку в природе животные не справляют нужду в своем логове. При этом он подчеркнул необходимость уборки за собаками даже в плохую погоду.

Ветеринар Владимир Уражевский ранее заявил, что хозяева собак на время отпуска могут оставить питомцев у родственников или друзей. Важно, чтобы выбранный человек при этом был знаком с животным.