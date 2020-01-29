https://static.news.ru/photo/15b33852-4283-11ea-a6fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны РФ инициировало принятие федерального закона об исчислении пенсий участникам Великой Отечественной войны, который значительно повысил размер пенсионных выплат фронтовикам.

Как рассказали NEWS.ru в в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии, посвящённой посланию президента Федеральному собранию, заявил, что ветераны ВОВ будут получать в среднем на 10 тысяч рублей больше ежемесячно. Министр обороны также отметил, что фронтовики будут получать довольствия, на которые не распространяется понижающий коэффициент.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Якутии намерены выплатить проживающим в регионе ветеранам Великой Отечественной войны по 100 тысяч рублей к 75-летию Победы. Также впервые власти республики осуществят единовременную выплату детям войны.