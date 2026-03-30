Весенний салат с бедрами и овощами: хочется готовить каждый день, заменит ужин или обед

Весенний салат с бедрами и овощами: хочется готовить каждый день, заменит ужин или обед

Когда хочется чего-то легкого, но сытного, такой салат — настоящая находка. Он прекрасно подходит на каждый день и способен заменить полноценный обед или ужин. Сочетание сочных овощей, нежного филе бедра и легкой заправки делает этот весенний салат универсальным вариантом. Dы захотите готовить его снова и снова — он не только вкусный, но и уравновешенный по питанию.

Ингредиенты: филе куриного бедра — 400 г, огурцы — 2 шт., помидоры черри — 5–6 шт. (или 2 крупных), сладкий перец — 1 шт., красный лук — 1 шт., консервированная красная фасоль — 100 г, листья салата — по вкусу, йогурт — 50 г, уксус (яблочный или белый) — по вкусу, соль и перец — по вкусу.

Овощи нарежьте: черри — на четвертинки, огурцы, перец и лук — удобными кусочками, листья салата порвите руками. С фасоли слейте жидкость. Куриное филе нарежьте средними кусочками и обжарьте на сковороде без масла до готовности, затем дайте немного остыть.

Соедините мясо с овощами и фасолью. Для заправки смешайте йогурт с уксусом, добавьте соль и перец, затем заправьте салат и аккуратно перемешайте. Получается сочный, свежий и очень сбалансированный салат, который легко заменяет полноценный прием пищи.

