Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 12:00

Как приготовить курицу, от которой невозможно оторваться — простой рецепт

Как приготовить курицу, от которой невозможно оторваться — простой рецепт
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывают дни, когда хочется чего‑то праздничного, но время поджимает, и сложные многочасовые рецепты приходится откладывать. Для таких случаев есть этот маринад — он готовится за пять минут, но превращает обычную куриную грудку или голень в блюдо, достойное ресторанной подачи. Здесь нет долгого ожидания: достаточно получаса, чтобы мясо впитало в себя яркие ноты цитрусов и имбиря, а в духовке покрылось глянцевой, почти конфетной корочкой. Это рецепт-спасение, когда хочется удивить гостей или просто побаловать семью ужином без лишних хлопот.

В основе маринада — апельсиновый сок, но не магазинный, а выжатый из двух спелых апельсинов. Добавьте к нему три столовые ложки соевого соуса, столовую ложку меда и чайную ложку кунжутного масла. Кунжутное масло здесь играет роль связующего звена: оно придает глубину и легкий ореховый оттенок. Теперь возьмите корень имбиря размером с большой палец, очистите его и натрите на мелкой терке вместе с двумя зубчиками чеснока. Все это отправляйте в маринадную смесь. Можно добавить еще цедру одного апельсина — она дает свежесть, которая чувствуется даже после запекания.

500 г куриных голеней или бедер (отлично подойдут и грудки, но с ними нужно быть аккуратнее) сложите в глубокую миску, залейте маринадом и перемешайте руками, чтобы каждый кусочек оказался в ароматной глазури. Уберите в холодильник на 30 минут — этого времени достаточно, чтобы мясо промариновалось, но если есть час-другой, лучше использовать их. Выкладывайте курицу на противень в один слой и запекайте при 200 градусах. Каждые 10 минут поливайте курицу маринадом, оставшимся в миске, а за пять минут до готовности добавьте на противень дольки свежего апельсина — они карамелизируются и станут отличным гарниром.

Как мариновать курицу для духовки — рецепт с карамельной корочкой читать на NEWS.ru Как мариновать курицу для духовки — рецепт с карамельной корочкой читать на NEWS.ru Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что отличает этот рецепт от десятков похожих? Финальный штрих: когда вы достанете курицу из духовки, сбрызните ее соком лайма и посыпьте кунжутом, слегка поджаренным на сухой сковороде. Это добавит текстуры и визуальной красоты. Мясо получается сладковатым, но не приторным, с тонкой кислинкой, которая пробуждает аппетит.

  • Совет: чтобы апельсиновый маринад не пригорал на противне, используйте пергаментную бумагу и не наливайте слишком много жидкости на дно — пусть курица запекается в собственном соку, а глазурь добавляйте постепенно в процессе.

Ранее мы рассказали о том, как приготовить детсадовский омлет по ГОСТу

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
курица
духовка
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле анонсировали встречу Путина с одним из российских губернаторов
Песков раскрыл позицию России по поставкам энергоресурсов в Европу
Автоэксперт призвал водителей не медлить с уборкой салона от реагентов
«В знак уважения»: Трамп рассказал о «подарке» от Ирана
«Пусть ждут»: в Госдуме раскрыли ответ за атаку ВСУ на Таганрог
Депутат рассказал о господдержке молодых предпринимателей в 2026 году
Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу
Нутрициолог объяснила, чем опасен грейпфрутовый сок
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Песков одной фразой ответил на вопрос о всеобщей мобилизации
Сербия продлила газовый контракт с Россией
Раскрыто состояние тяжелораненого сотрудника меткомбината в ЛНР
Путин провел телефонный разговор с президентом европейской страны
«Они умоляют»: в Иране рассказали о просьбах США по Ормузскому проливу
Стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан
«Новый виток эскалации»: политолог объяснил готовность Ирана выйти из ДНЯО
Петербургская полиция нашла «резиновую квартиру» с мигрантами
Пожар начался на НПЗ в промзоне Хайфы
Репродуктолог объяснила, как хронический стресс мешает забеременеть
Журналиста-иноагента посадят на четыре года после возвращения в Россию
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.