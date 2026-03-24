Весенние бутерброды со шпротами — свежий взгляд на знакомую закуску

Готовим весенние бутерброды со шпротами. Вместо тяжелых сочетаний здесь много зелени, легкая намазка и хрустящие овощи. Получается ярко, свежо и очень аппетитно — такие бутерброды уходят со стола первыми.

Секрет — в зеленой основе и балансе вкусов: нежность, легкая кислинка и аромат шпрот соединяются в идеальный весенний вариант.

Ингредиенты

Багет или черный хлеб — 6–8 ломтиков, шпроты — 1 банка, творожный сыр или греческий йогурт — 150 г, сметана — 1–2 ст. л., укроп, петрушка, зеленый лук — большой пучок, огурец — 1 шт., редис — 2–3 шт., лимонный сок — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Хлеб слегка подсушите на сковороде или в духовке — он станет хрустящим и лучше держит начинку. Зелень мелко нарежьте и смешайте с творожным сыром и сметаной, добавьте немного лимонного сока, соль и перец. Получится легкая ароматная намазка.

Огурец и редис нарежьте тонкими кружочками или слайсами. На теплый хлеб нанесите зеленую намазку, сверху выложите огурец, редис и шпроты. При желании добавьте еще немного зелени.

Получаются легкие, свежие бутерброды с ярким вкусом — идеальная закуска для весны и не только.

