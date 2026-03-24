Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 12:01

Весенние бутерброды со шпротами — свежий взгляд на знакомую закуску

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовим весенние бутерброды со шпротами. Вместо тяжелых сочетаний здесь много зелени, легкая намазка и хрустящие овощи. Получается ярко, свежо и очень аппетитно — такие бутерброды уходят со стола первыми.

Секрет — в зеленой основе и балансе вкусов: нежность, легкая кислинка и аромат шпрот соединяются в идеальный весенний вариант.

Ингредиенты

Багет или черный хлеб — 6–8 ломтиков, шпроты — 1 банка, творожный сыр или греческий йогурт — 150 г, сметана — 1–2 ст. л., укроп, петрушка, зеленый лук — большой пучок, огурец — 1 шт., редис — 2–3 шт., лимонный сок — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Хлеб слегка подсушите на сковороде или в духовке — он станет хрустящим и лучше держит начинку. Зелень мелко нарежьте и смешайте с творожным сыром и сметаной, добавьте немного лимонного сока, соль и перец. Получится легкая ароматная намазка.

Огурец и редис нарежьте тонкими кружочками или слайсами. На теплый хлеб нанесите зеленую намазку, сверху выложите огурец, редис и шпроты. При желании добавьте еще немного зелени.

Получаются легкие, свежие бутерброды с ярким вкусом — идеальная закуска для весны и не только.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Проверено редакцией
Моя альтернатива сельди под шубой: тот же узнаваемый вкус, но в разы проще и свежее. Идеально для будничного ужина
бутерброды
шпроты
редис
весна
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 24 марта: что завтра, слабость, головокружение
Госдума одобрила закон о бесплатном проезде родных к раненым росгвардейцам
В России будут наказывать за отрицание геноцида советского народа
Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену
Танкер с нефтью пересек Ормузский пролив впервые с 28 февраля
Что известно о месте исчезновения пропавших на Волге школьников
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.