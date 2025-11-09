Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025

Верните ткани чистоту: необычный способ отбеливания серого тюля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Любимая хозяюшками легкая ткань белого цвета способна украсить любое окно, но ежедневное воздействие солнца неизбежно приводит к появлению некрасивых пятен. Кажется, что спасти ситуацию сможет лишь новая покупка, однако простая хитрость позволит обновить старые шторы буквально за одну стирку!

Достаточно воспользоваться проверенным методом, рекомендованным экспертом по домашнему уюту Мариной Жуковой. Для волшебного преображения понадобится совсем немного усилий и всего два компонента — обыкновенная синька и хороший пятновыводитель. Всего за один цикл автоматической стирки с использованием простых средств ваш белый тюль снова засияет идеальной чистотой и станет украшением вашего дома.

Ранее сообщалось, что многие считают стирку жалюзи сложной задачей, предпочитая платить профессионалам. На деле все гораздо проще — достаточно соблюдать ключевые правила и использовать подручные средства.

Марина Макарова
М. Макарова
