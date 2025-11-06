Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 14:23

Жалюзи как новые без химчистки: простая инструкция по стирке в машинке за 5 шагов

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Многие считают стирку жалюзи сложной задачей, предпочитая платить профессионалам. На деле все гораздо проще — достаточно соблюдать ключевые правила и использовать подручные средства.

Перед стиркой аккуратно снимите ламели, удалите декоративные элементы и пропылесосьте поверхность на малой мощности. При сильных загрязнениях замочите детали в теплом растворе с гелем для деликатной стирки (30 °C, 30–40 минут).

Для защиты ламелей и машины сверните каждую в неплотный рулон и поместите в сетчатый мешок, наволочку или старый чулок. В стиральной машине выберите режим «Деликатная стирка» или «Ручная» при 30 °C без отжима. Используйте гель, а не порошок, чтобы избежать разводов.

После стирки сушите ламели вертикально, избегая батарей и прямых источников тепла. Когда детали полностью высохнут, соберите конструкцию, вернув на место все крепления и шнуры.

Ранее сообщалось, что когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

Марина Макарова
М. Макарова
