Верховный суд запретил увольнять работников, отпросившихся на футбол

https://static.news.ru/photo/d386f9d0-57d7-11eb-ab6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Визит на футбольный матч является уважительной причиной для того, чтобы уйти с работы пораньше. Это следует из решения Верховного суда России.

Здесь, впрочем, есть важные нюансы. Главный — такая отлучка должна быть согласована с руководством и одобрена им. После этого уволить человека за отсутствие на рабочем месте руководитель не вправе. И в спорной ситуации уже именно его задача доказывать факт нарушения трудовой дисциплины, передаёт РАПСИ.

Поводом для обращения к этой теме стало обращение жителя Ейска, которого уволили после поездки на футбольный матч. Ради выезда на автобусе мужчина раньше положенного времени покинул рабочее место. Однако, по его словам, он сделал это по согласованию с руководством, оставив заполненный бланк на столе руководителя, как было традиционно принято на предприятии, и, несмотря на отсутствие визы на нём, получил устное разрешение.

Тем не менее мужчину уволили, а местный суд постановил, что тот покинул работу самовольно.

Верховный же суд с этим не согласился, отметив, что судьи обязаны действовать не по формальному признаку — о соответствии рабочего времени сотрудника его фактическому пребыванию на предприятии, а изучить все обстоятельства и нюансы дела, в том числе — действительно ли всё обстоит так, как изложено истцом.

Кроме того, как выяснилось, мужчина оказался активным профсоюзным деятелем, из-за чего дважды уже лишался работы и был вынужден восстанавливаться. Отлучка на футбол, по его мнению, могла стать местью работодателя.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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