Веганская панакота с кокосом: готовлю без желатина, но с идеальной текстурой

Только кокос, натуральный подсластитель и растительный загуститель. Никаких сложных ингредиентов, консервантов или продуктов животного происхождения — чистое наслаждение без компромиссов.

400 мл жирного кокосового молока переливаю в сотейник, добавляю 1,5 ч. л. агар-агара и подсластитель по вкусу, например сироп топинамбура. Тщательно перемешиваю и довожу смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая венчиком. После закипания продолжаю варить 1–2 минуты, чтобы агар-агар полностью активировался. Затем быстро разливаю смесь по порционным формам и убираю в холодильник для полного застывания минимум на 1–2 часа. Перед подачей слегка провожу ножом по краю формы, переворачиваю десерт на тарелку и украшаю свежим ягодным пюре.

