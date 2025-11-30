День матери
Веганская панакота с кокосом: готовлю без желатина, но с идеальной текстурой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Только кокос, натуральный подсластитель и растительный загуститель. Никаких сложных ингредиентов, консервантов или продуктов животного происхождения — чистое наслаждение без компромиссов.

400 мл жирного кокосового молока переливаю в сотейник, добавляю 1,5 ч. л. агар-агара и подсластитель по вкусу, например сироп топинамбура. Тщательно перемешиваю и довожу смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая венчиком. После закипания продолжаю варить 1–2 минуты, чтобы агар-агар полностью активировался. Затем быстро разливаю смесь по порционным формам и убираю в холодильник для полного застывания минимум на 1–2 часа. Перед подачей слегка провожу ножом по краю формы, переворачиваю десерт на тарелку и украшаю свежим ягодным пюре.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

