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Количество граждан РФ старше 65 лет в 2017 году составило 14,2% от всего населения страны, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. По его словам, к 2050 году этот показатель достигнет 24,3%.

Соответствующее заявление Дроздов сделал в ходе VII национальной конференции «Общество для всех возрастов». К 2050 году их доля возрастает на 10 процентных пунктов, то есть 24,3% будет у нас людей...