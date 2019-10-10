Вдова знаменитого актёра Анатолия Папанова умерла в Москве. Она ушла из жизни в возрасте 94 лет.
Как сообщает Telegram-канал «112», актриса болела пневмонией. Женщине срочно вызвали скорую, однако она скончалась, не доехав до больницы.
Ранее News.ru писал, что бывший испанский теннисист Андрес Химено умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни. За свою карьеру он выиграл 41 турнир в одиночном разряде. В 1972 году стал победителем «Ролан Гаррос», а в 2009-м был введён в Международный зал теннисной славы.
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