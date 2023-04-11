ВЦИОМ выяснил уровень патриотизма в России ВЦИОМ: девять из десяти россиян считают себя патриотами

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Более 90% россиян называют себя патриотами, безусловными патриотами считают себя 52% жителей России, следует из исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Подчеркивается, что среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга уровень патриотизма достигает 95%. Не считают себя патриотами 5% россиян.

Большая часть россиян, девять из десяти, называют себя патриотами (91%), безусловными патриотами называют себя 52% респондентов, то есть каждый второй, — говорится в сообщении.

48% опрошенных заявили, что быть патриотом — значит работать и действовать во благо и для процветания страны. 38% считают, что патриотизм проявляется в защите страны от любых нападок и обвинений. Около 32% опрошенных заявили, что быть патриотом значит «говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была», столько же заявили, что быть патриотом значит считать себя частью страны. Вариант «считать, что твоя страна — лучше, чем другие страны» выбрали 18%.

Во всероссийском телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник», проведенном 28 марта 2023 года, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее 90% россиян отметили, что в той или иной мере интересуются историей России. Только 7% заявили, что скорее не интересуются, а 2% ответили, что никогда не интересовались и сейчас не хотят изучать историю России. Наименьший интерес к истории России проявляет поколение в возрасте 18–24 лет.

При этом 54% респондентов считают, что оценка исторических событий не должна меняться, а 37%, напротив, считают, что исторические события следует переосмысливать и уходить от их однозначной оценки.