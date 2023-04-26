Социологи выяснили, сколько россиян доверяют обществу «Знание» ВЦИОМ: обществу «Знание» доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание

Российское общество «Знание» стало востребованной просветительской площадкой — ему доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет и старше, а среди школьников и студентов — 87% и 89% соответственно, о чем свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, опубликованные на сайте просветительского сообщества. Также отмечается рост узнаваемости марафонов «Знание». Знакомство с этим брендом отмечают 45% респондентов.

Российскому обществу «Знание» удалось стать востребованной просветительской площадкой, которой доверяют и лекторы, и молодые люди. Все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе «Знания», пытаясь разобраться в том или ином вопросе, — заявил гендиректор «Знания» Максим Древаль.

За два года участниками событий общества стали 50 млн человек. За два года федеральный марафон посетили свыше 46 тысяч участников, было создано 750 часов просветительского контента, который набрал 600 млн просмотров.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что совместно с обществом «Знание» российские власти разработали целостную концепцию подготовки к службе в армии. Проектом занималось также Минпросвещения России с Минобороны и другими ведомствами.