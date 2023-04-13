Власти нашли способ «целостно» готовить россиян к службе в армии

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Российские власти разработали целостную концепцию подготовки к службе в армии. Этим проектом занималось Минпросвещения России совместно с Минобороны, обществом «Знание» и другими ведомствами. Об этом на Всероссийском форуме «Новая философия воспитания» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Мы подготовили с Министерством обороны, с обществом «Знание», с Росмолодежью, Минобрнауки, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии. Отдельно сегодня и завтра с министрами мы обсудим, — подчеркнул Кравцов.

Он также рассказал о реализации модуля начальной военной подготовки на ОБЖ в школах. По словам министра, это будет происходить в основном в центрах военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Сам «Авангард», как и исторические парки, станет частью структур Министерств образования в регионах, заключил Кравцов.

Ранее президент России Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ сообщил, что Минпромторг составил для Министерства обороны список приоритетных профессий, представителям которых будет предоставлена отсрочка от службы в армии. Он подчеркнул, что ОПК работает в соответствии с запросами Министерства обороны, поэтому должен быть найден баланс между самим производством и интересами Минобороны.

По словам главы государства, два ведомства в данный момент договариваются, какое решение необходимо принять.