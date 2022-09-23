ВЦИОМ рассказал, сколько жителей Донбасса поддержали вхождение в состав РФ ВЦИОМ: 97% жителей ДНР и ЛНР выступили за вхождение в состав России

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Бюллетени для референдума о вхождении ДНР в состав РФ

За вхождение в состав Российской Федерации выступили 97% опрошенных жителей ДНР и ЛНР, готовых принять участие в референдуме, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на данные опроса, проведенного среди жителей подконтрольных России территорий. Число тех, кто затруднился дать ответ или не определился с решением, составляет 3%.

Опрошенные жители Запорожской и Херсонской областей, готовые принять участие в голосовании, также поддерживают выход из состава Украины и вхождение регионов в состав России в качестве ее субъектов (87% и 89% соответственно). По 2% жителей этих областей выступают против такого решения, каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно).

В телефонном опросе по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) приняли участие 4000 граждан в возрасте 18 лет и старше. Как отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов, полученные данные свидетельствуют о крайне высокой степени готовности общества к участию в голосовании. По его словам, большинство проголосует в первые дни референдума, с которым люди связывают надежды на завершение спецоперации, достижение стабильности и начало нового этапа развития регионов.

Ранее 84% находящихся в России жителей Донецкой и Луганской народных республик сообщили, что готовы прийти на голосование по вопросу принадлежности республик Донбасса. Отказаться от участия в референдуме, по данным опроса, намерены лишь 10%, еще 6% затруднились ответить на вопрос или пока не определились. При этом 95% готовых принять участие в голосовании заявили, что хотят включения ДНР и ЛНР в состав России после завершения спецоперации. Еще 3% хотели бы, чтоб ДНР и ЛНР стали самостоятельными государствами, а 2% затруднились с ответом.