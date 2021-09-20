Вассерман после победы на выборах предложил реформировать образование

Победивший на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы Анатолий Вассерман заявил, что необходимо менять системы образования. Об этом он рассказал «Подъёму». Журналист избирался как самовыдвиженец, хоть и попал в «команду Собянина». Он набрал 33,66% голосов и обошёл конкурентов Алёну Попову из «Яблока» и Сергея Обухова из КПРФ.

С образованием и здравоохранением придётся разбираться очень серьёзно. Именно они более всего пострадали от деятельности тоталитарной секты либералов. Начну с изменения прописанной в законе об образовании цели этого образования, — заявил публицист.

Вассерман назвал необходимой целью обучения формирование целостной картины мира. Он считает, что 11 лет — слишком долгий срок, научить необходимым знаниям можно за восемь.

Ранее Мосгоризбирком сообщил результаты голосования на выборах в Госдуму в столице. По данным комиссии, «Единая Россия» набрала больше всего голосов — 36,98%. Партия сохранила конституционное большинство.

В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 08:00 до 20:00. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах. Госдума избирается сроком на пять лет.