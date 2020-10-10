Вассерман показал квартиру в элитной новостройке Москвы

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Публицист и политолог Анатолий Вассерман показал свою квартиру, которую он получил от руководства одного из каналов для своего проекта.

Жильё площадью 100 квадратных метров расположено на 30-м этаже элитной новостройки на Ходынском поле в Москве. Значительную часть квартиры занимают книги.

Из всего этого завала я пока прочёл не больше четверти. Когда-нибудь отойду от дел и за оставшиеся годы успею всё это прочесть, — рассказал НТВ Вассерман.

Кроме книг в квартире политолога имеется много календарей, наград и кубков. А у окна стоит снайперская винтовка с оптическим прицелом.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, из-за чего может умереть. Одной из причин может стать поездка на Украину, где, как он сам признался, его могут убить сразу после пересечения границы. Кроме того, публицист предположил, что может скончаться от инфаркта или инсульта, писал NEWS.ru.