Вассерман объяснил, почему военные США симпатизируют России Вассерман заявил, что американские военные поддерживают Россию в борьбе с «тоталитарной сектой либералов»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Значительная часть военных во всем мире, в том числе и в США, резко отрицательно относится к тому, что насаждает «тоталитарная секта „Либералы“, в том числе ее американское отделение, именуемое Демократической партией», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Таким образом он прокомментировал заявления экс-морпеха США Джона Марка Дугана, по словам которого, в корпусе американской морской пехоты у военнослужащих, воюющих за Украину, есть пророссийские настроения.

Насколько я могу судить, значительная часть военных во всем мире, в том числе и в США, резко отрицательно относится к тому, что сейчас насаждается тоталитарной сектой «Либералы», в том числе американское ее отделение, именуемое Демократической партией США. И на таком фоне они, естественно, испытывают симпатию ко всем противостоящим этой секте и, вероятно, к России. Но это не значит, что они будут поддерживать РФ в случае прямого боевого столкновения между Россией и своей страной, — считает Вассерман.

Журналист и бывший морпех США, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган ранее днем заявил, что в корпусе американской морской пехоты не верят западным СМИ. По словам Дугана, морские пехотинцы, настроенные пророссийски, также называют политику США на Украине преступной.

Ранее стало известно, что американский наемник, участвовавший в спецоперации на стороне Украины, заявил: солдаты ВСУ сняли с мертвых тел четырех его товарищей все ценные предметы и забрали их документы. Боец назвал «очень глупым» решение отправиться на Украину ради поддержки Киева.