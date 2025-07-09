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09 июля 2025 в 12:01

Ваша морковь уже перезрела — проверьте срочно: точные признаки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дачники, срочно проверьте свой урожай, возможно, ваша морковь уже перезрела. Рассказываем точные признаки, как определить, что ее пора выкапывать.

Чтобы определить, что морковь готова к уборке, обратите внимание на нижние листья ботвы — они должны пожелтеть и начать засыхать, а средние листья — слегка поникнуть. Проверьте диаметр морковных плечиков, выглядывающих из земли: у большинства сортов оптимальный размер 1,5–2 см.

Выкопайте одну морковку для пробы: если на ней появились тонкие белые корешки по всей длине — это сигнал, что корнеплод начинает готовиться к новому циклу роста и может стать деревянистым. Важно и не торопиться — морковь, выкопанная слишком рано, будет плохо храниться.

Идеальная погода для уборки — сухая и прохладная, когда температура держится около +5–8°C. После выкопки сразу обрежьте ботву, оставив 1–2 см, и просушите корнеплоды в тени 2–3 часа перед закладкой на хранение.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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