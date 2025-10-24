Ваша клумба взорвется красками, если посадите этот цветок в конце октября: пышный куст из семян

Ваша клумба взорвется красками, если посадите этот цветок в конце октября. Этот удивительный многолетник можно смело высаживать в уже остывшую землю, когда дневная температура не поднимается выше 5–8 градусов. Летом вырастет пышный куст из семян.

Если вы хотите, чтобы следующей весной и летом ваша клумба поражала буйством красок, обязательно посадите в последние дни октября рудбекию. Ее семена не боятся холода, а наоборот — нуждаются в периоде стратификации для лучшей всхожести. Просто рассыпьте семена по поверхности подготовленной грядки, слегка присыпьте землей и уплотните.

Уже ранней весной появятся дружные всходы, которые быстро превратятся в мощные кусты. С июня до самых заморозков рудбекия будет украшать ваш сад яркими желтыми, оранжевыми и красно-коричневыми ромашками с контрастной темной серединкой. Этот цветок невероятно неприхотлив — он засухоустойчив, зимостоек и прекрасно растет на любых почвах.

