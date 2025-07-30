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30 июля 2025 в 16:22

Ваш огород кричит о помощи? Как распознать истощение земли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Плодородная почва — залог богатого урожая, но со временем земля теряет свои питательные свойства. Определить истощение грунта можно по нескольким явным признакам, не прибегая к дорогостоящим анализам. Эти простые методы помогут вовремя принять меры и восстановить плодородие участка.

Первым тревожным сигналом служит изменение структуры почвы — она становится пылевидной или слишком плотной. Насторожить должен и слабый рост растений, мелкие листья и бледная окраска. Если сорняки на грядках растут лучше культурных растений — это явный признак дисбаланса питательных веществ. О нехватке органики говорит быстрое пересыхание земли после полива. Проведите простой тест: сожмите комок влажной земли в руке — если он не формируется, почве срочно требуется органика. Восстановить плодородие помогут сидераты, компост и правильный севооборот.

Ранее сообщалось, что аспаркам может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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