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Варламов раскритиковал будущие остановки в Новосибирске

16:03, 09 августа 2021
Варламов раскритиковал будущие остановки в Новосибирске Илья Варламов Фото: varlamov/instagram.com
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Новые остановочные павильоны собираются установить в Новосибирске в ближайшее время. Однако известный блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал их дизайн. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Выглядят они максимально убого. Сделаны из каких-то металлических труб и профлиста. Внутри разместят скамейки, а рядом поставят мусорные урны, — поделился блогер.

В очередном выпуске передачи на своём YouTube-канале блогер сообщил, что власти Новосибирска планировали раньше поставить на улицах около 250 умных остановок, где присутствовала бы интерактивная карта города, Интернет и зарядки для смартфонов. Но до торгов проект так и не дошёл. Вместо этого появилось предложение по созданию самых дешёвых и элементарных остановок.

Отмечается, что 10 новых остановочных пунктов обойдутся бюджету в 6,5 млн рублей.

Ранее пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно приобрести в российских супермаркетах. По словам блогера, гуляя по магазинам в другой стране, можно многое узнать о её культуре.

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