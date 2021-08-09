Китайского блогера поразили продукты в российских супермаркетах

Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно приобрести в российских супермаркетах. По словам блогера, гуляя по магазинам в другой стране, можно многое узнать о её культуре.

В частности, пользователя удивил чёрный хлеб. Блогер отметил, что на вкус он слегка солоноватый и кисловатый, что может показаться специфичным для иностранцев. Юзер посоветовал покупать белый хлеб, так как он питательный, высокого качества, у него низкая цена.

Российские молочные продукты, как пишет автор, тоже «ни в коем случае нельзя обходить стороной». В частности, молоко, творог, сметану, мороженое и другие. Блогер отметил, что у них отличный вкус, они доступны и полезны для пищеварения.

Настоящим деликатесом для пользователя стала русская колбаса.

Она обладает приятным пряным вкусом. Колбасу можно нарезать тонкими ломтиками и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо, — отметил автор.

Говоря про водку, блогер посоветовал захватить с собой бутылочку на родину. Также он рекомендовал обратить внимание на икру, шоколад и майонез.

Ранее журналист китайского издания Sina заявил, что популярные русские закуски являются «жёсткой» едой для мужественных людей. Речь идёт об икре, сырокопчёной или солёной сушёной рыбе, а также о селёдке с картошкой.