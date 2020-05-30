Вакцину от COVID-19 могут включить в нацкалендарь прививок

https://static.news.ru/photo/0664a73e-a271-11ea-bbb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от коронавируса может быть включена в национальный календарь прививок. Об этом на встрече с волонтёрами-медиками Башкирского ГМУ заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Рассматриваются два варианта — и по эпидпоказаниям, и национальный календарь прививок. В принципе, и то, и другое реализуемо, — цитирует его ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в проект нового Кодекса об административных правонарушениях добавлен пункт о привлечении к ответственности за отказ от вакцинации и медосмотров, которые предписаны законом. В Роспотребнадзоре пояснили, что это коснётся не всех граждан, а тех работников, которым вакцинация обязательна по закону. Идею раскритиковал бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он назвал такой вариант поспешным и излишним.