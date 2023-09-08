Живущая в Риге экс-звезда советской эстрады Лайма Вайкуле вновь сделал кровожадное заявление.

На этот раз «кормилица Советского союза», а именно так исполнительница себя назвала в одном из интервью, захотела перенесения боевых действий на территорию России, а самим россиянам пожелала находиться в страхе.

Впрочем, раньше заслуженная артистка Латвийской ССР относилась к россиянам иначе. Когда пела и выступала для них на концертах. Как это было раньше — в галерее NEWS.ru.

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве

Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве

Валерия, Лайма Вайкуле, Игорь Крутой с женой Ольгой

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Валерия, Лайма Вайкуле, Игорь Крутой с женой Ольгой

Лайма Вайкуле

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле

Фото: Vladimir Volnikov/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле

Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Борис Моисеев и Лайма Вайкуле

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борис Моисеев и Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле, Потап и Настя Каменских

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Лайма Вайкуле, Потап и Настя Каменских

Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) и Лайма Вайкуле

Фото: Grigirii Goryachev/Global Look Press

Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) и Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Лайма Вайкуле