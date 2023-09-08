Вайкуле заявила, что все россияне должны жить в страхе: какой певица была

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве

Живущая в Риге экс-звезда советской эстрады Лайма Вайкуле вновь сделал кровожадное заявление.

На этот раз «кормилица Советского союза», а именно так исполнительница себя назвала в одном из интервью, захотела перенесения боевых действий на территорию России, а самим россиянам пожелала находиться в страхе.

Впрочем, раньше заслуженная артистка Латвийской ССР относилась к россиянам иначе. Когда пела и выступала для них на концертах. Как это было раньше — в галерее NEWS.ru.